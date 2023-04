Une religieuse sportive – Cette nonne participe encore à des triathlons à 92 ans Madonna Buder s’est échappée à 48 ans de son couvent et s’est mise à la course. Elle est devenue célèbre, mais cela lui a aussi valu des critiques. Philipp Rindlisbacher

Madonna Buder participe toujours à des triathlons, même à un âge avancé. Photo: Keystone

Elle a couru le long de la plage, de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer. Le couvent était loin, et Sœur Madonna Buder se sentait libre pour la première fois depuis son enfance.