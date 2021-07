Coin de paradis – Cette méconnue rive droite de l’Arve Entre le quai Capo-d’Istria et le pont du Val-d’Arve, un chemin parcourt le long de l’Arve sur sa rive droite en la remontant. Ou inversement. Fabien Kuhn

Le sentier, peu fréquenté, longe la rivière entre les arbres centenaires et le pont vitré du Léman Express. ENRICO GASTALDELLO

Il fait face au très couru chemin des Orpailleurs, cette petite voie qui longe l’Arve sur sa rive droite entre le pont du Val-d’Arve et le quai Capo-d’Istria. Mais il est bien moins passant. Seuls quelques propriétaires de chiens ou quelques marcheurs avertis s’y aventurent. Il faut avoir le pas éveillé sur ce petit bout de chemin qui passe sous le pont vitré du Léman Express. Car tomber dans l’Arve n’est sûrement pas une mince affaire… La précaution est donc de mise sur ce parcours qui ne prend pas plus d’une demi-heure. Mais il en vaut la peine. La nature dans ses plus beaux atours attend l’imprudent qui ose s’y aventurer. Au bout du quai Capo-d’Istria, juste après l’arrêt Aubépine des TPG, un petit sentier un peu caché tourne à droite en direction de l’Arve, c’est par là qu’il faut passer.