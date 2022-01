Accès durci aux logements subventionnés – «Cette loi ne sert à rien, à part mettre des gens en difficulté» Les opposants à l’allongement de la durée de résidence, soumis en votation le 13 février, montent au front. Eric Budry

Le 13 février, les Genevois sont notamment appelés à se prononcer sur un allongement de deux à quatre ans de la durée de résidence dans le canton avant d’avoir droit à un logement subventionné. Keystone

Le comité unitaire «Non à une loi antisociale et discriminatoire» a lancé lundi sa campagne. Réunissant les partis de gauche, des associations caritatives et de défense des locataires, le comité s’oppose à une modification législative proposée à l’origine par le MCG qui a séduit la droite parlementaire. Elle vise à allonger de deux à quatre ans la durée de résidence dans le canton avant d’avoir accès à un logement subventionné (HBM, HLM et HM).