Nouvelle législation genevoise – «Cette loi consacre le rôle pionnier de Genève sur l’égalité» Le Grand Conseil a adopté une loi contre les discriminations. Deux ministres, Nathalie Fontanet et Thierry Apothéloz, en expliquent le sens. Marc Bretton Eric Budry

Genève, le 20 mars 2023. Interview croisée de Nathalie Fontanet et Thierry Apothéloz, qui défendent le projet de loi contre les discriminations qui sera soumis au Grand Conseil. LUCIEN FORTUNATI

En début de législature, le Conseil d’État annonçait un projet de loi «sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre». Travaillé en commission depuis deux ans, il a été adopté jeudi par le parlement par 74 voix, contre 11 et 4 abstentions après un débat animé. Que contient-il? Entretien avec Nathalie Fontanet, en charge du Département des finances qui chapeaute le Bureau de l’égalité, et Thierry Apothéloz, responsable du Département de la cohésion sociale.