Votations genevoises du 18 juin – «Cette initiative sur le congé parental est une imposture!» Les partis de gauche et les syndicats, opposés à l’initiative «Pour un congé parental maintenant», ont présenté ce mardi matin leurs arguments. Lorraine Fasler

Les partis de gauche et les syndicats sont opposés à l’initiative «Pour un congé parental maintenant» déposée par les Vert’libéraux, qui sera votée le 18 juin. LORRAINE FASLER

A priori, leur positionnement a de quoi surprendre. Des partis de gauche et des syndicats de défense des travailleurs et des droits des femmes contre un congé parental? Vous avez bien lu. Ils ne s’opposent pas au fond, mais à la forme «aventureuse et mal conçue» de l’initiative constitutionnelle cantonale déposée en décembre 2021 par les Vert’libéraux. L’objet «Pour un congé parental maintenant», soutenu par le Conseil d’État et la majorité de droite du Grand Conseil, sera soumis au vote populaire le 18 juin.