Selon les sondages, la majorité des Suisses sont prêts à interdire la burqa. Vous les comprenez?

Bien sûr. La première réaction est celle des tripes. On est face à quelque chose qui heurte les valeurs de nos démocraties libérales. Mais il faut sortir de l’émotion et se rappeler qu’il s’agit d’une pratique marginale et que cette initiative n’apporte rien. La politique et les lois sont faites pour régler les problèmes. Celui-ci n’existe pas.