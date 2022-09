Ligue des Nations – Cette génération dorée suisse grossit le club des 100 Rodriguez va fêter sa 100e sélection ce mardi soir contre la République tchèque. Lichtsteiner, Shaqiri et Xhaka sont déjà passés par là. Chronique d’une excellence. Daniel Visentini - Saint-Gall

Exercice de style sans morale: il n’y a sans doute rien de comparable dans ces regards croisés entre les différentes générations qui ont dessiné l’histoire de l’équipe de Suisse, tout se mêle. La meilleure, la pire? Cela ne veut rien dire. Les héros de 1954 ne sont pas moins ou plus héros que ceux de 2021, cela vaut aussi pour les stars de 94 et 96 ou les internationaux du début des années 2000. Tous sont pareillement indispensables dans l’iconographie d’une trajectoire.