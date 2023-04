Curieux pays, tout de même. À deux doigts de faire la révolution pour bloquer une réforme – de nécessité pourtant évidente – de son système de prévoyance vieillesse, uni comme jamais contre un pouvoir pourtant choisi le plus démocratiquement du monde, il serait, disent les sondages, prêt à confier sa destinée à une extrême droite hier encore ostracisée. Tout cela pour un enjeu qui, vu d’ici, frise sinon le ridicule, du moins l’incompréhension: porter ou non l’âge légal de la retraite à 64 ans.

Travailler deux années de plus reviendrait donc aux yeux d’une majorité de Français à franchir une ligne rouge. Même si, presque partout ailleurs, la ligne en question avoisinerait d’ici peu les 66 (Portugal, Espagne), 67 (Royaume-Uni), voire 70 ans (Danemark), sans que les projets en question ne fassent descendre les foules dans la rue. La France serait-elle devenue allergique au travail?

Le pays est certes un habitué des barricades selon une conception qui lui est propre du dialogue social. Mais il y a là un étrange décalage entre le ressenti et la réalité des faits. Prenons par exemple l’âge de départ effectif en retraite: il est aujourd’hui de 64,5 ans en France, soit plus élevé qu’en moyenne européenne (63,5 ans pour les femmes et 64,3 ans pour les hommes). En revanche, la durée effective annuelle de travail y est moindre (1680 heures pour les salariés à temps complet, contre 1846 heures pour l’ensemble de l’Union européenne). Ceci compense donc à peu près cela. Et au bout du compte, le nombre d’années de cotisation pour une retraite à taux plein est à grosso modo le même (42 ans) que dans les pays où ce critère est déterminant.

«D’abord, le système français des retraites est abominablement compliqué.»

Pourquoi alors tout ce charivari? L’explication tient peut-être à ceci. Le taux de remplacement du dernier salaire est en France de l’ordre de 75%, soit d’un niveau qui surpasse presque tous ceux observés dans les autres pays européens (à commencer par celui que nous connaissons en Suisse, de l’ordre de 45%). En même temps, le revenu disponible moyen du salarié français est plutôt bas (environ 2500 euros mensuels), de sorte que son niveau de vie ne plonge pas, ou pas beaucoup, à la retraite, contrairement à ce qu’affrontent la grande majorité des salariés dans notre pays. Il y a donc, côté français, peu d’incitations de ce point de vue à travailler plus longtemps, le niveau des rentes étant ce qu’il est, alors que dans les pays où le passage à la retraite implique une chute considérable de revenu, les salariés n’ont, par nécessité matérielle, que peu de raisons de quitter prématurément la vie active.

Tout cela mérite évidemment force nuances. D’abord, le système français des retraites est abominablement compliqué: 42 régimes, sans compter les régimes complémentaires et divers dispositifs de retraite supplémentaire. À lui seul, le secteur public comporte trois systèmes différents, en fonction des types d’employeurs (collectivités locales, administrations centrales, entreprises publiques). Les indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) ont leurs propres caisses autonomes. Et ainsi de suite. Au final, la France est l’un des pays qui consacrent la plus grande part de leur effort de production au financement public des retraites: 15,9% du PIB. En Europe, seules l’Italie et la Grèce font davantage. Chez nous, c’est 6,4%, les trois piliers obligent, qui sollicitent l’effort privé. Et encore tout cela ne dit rien sur la part des prestations publiques en matière de santé par exemple, dont les Français sont redevables au titre de leur même «Sécu». Difficile, donc, de comparer ce qui n’est guère comparable.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique.

