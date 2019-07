Cette folle envie de plages

«La première grande évolution, depuis les années 60, c’est l’état du lac, souligne Lionel Gauthier, conservateur du Musée du Léman, à Nyon (VD). Il fut longtemps très pollué. Et c’est de cette époque que datent la plupart des piscines que l’on trouve à ses alentours.»

Auteur de «Plouf! Une histoire de la baignade dans le Léman» (coédition Glénat/Musée du Léman), l’homme évoque l’article d’un quotidien de l’époque, qui ironisait sur ces autorités qui préféraient «construire des piscines plutôt que des stations d’épurations». Il fallait donc compenser la saleté du lac en offrant au quidam des bassins chargés en chlore.

Responsable du dossier des plages en ville de Lausanne, le municipal Pierre-Antoine Hildbrand confirme, rappelant une anecdote de l’Expo 64: «Le mésoscaphe de Jacques Piccard, qui transportait les touristes durant la manifestation, a sans doute généré une prise de conscience: par les hublots, on ne voyait rien. Juste de la vase beigeasse. On se rendait concrètement compte que l’état de l’eau était passablement dégradé.»

D’ailleurs, dans le canton de Vaud ou à Lausanne, il n’existe pas une autorité des plages liée au plaisir de la baignade ou de la distraction: les affaires du lac dépendent d’abord et toujours de sa propreté, vérifiée sous la houlette de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, organisme franco-suisse mis en place au mitan des sixties.

Un demi-siècle et pas mal de stations d’épuration plus tard, le Léman, ainsi que les autres lacs romands, va mieux, même si on y trouve encore trop de plein de choses, comme du plastique, annonçait cette semaine une étude citée par «24 heures». Eaux plutôt claires cependant, puces de canard quand la température grimpe, et inflation de plages sont ainsi au programme. Il y en a désormais officiellement plus de 120 autour du Léman, presque une cinquantaine répertoriées du côté du lac de Neuchâtel (voir cartes ci-contre), elles se multiplient partout.

Plages autour du lac Léman

Cliquez pour agrandir

Plages autour des lacs de la région Neuchâtel - Bienne

Cliquez pour agrandir

Le phénomène n’est pas près de s’arrêter. À Genève, l’irruption au début de l’été de la nouvelle plage des Eaux-Vives a provoqué une marée de curieux. À Montreux, la ville prévoit une nouvelle plage en bas de l’avenue Nestlé. À Lausanne, à Ouchy, en principe dès l’an prochain, on pourra se baigner sur un espace de 2000 mètres carrés réservés, depuis un deck du Vieux-Port.

À Morges comme à Gland, des projets de plages sont aussi en cours. La plage de Salavaux, au bord du lac de Morat, va aussi bénéficier d’un lifting afin de devenir un véritable «pôle touristique». Autour de tous les lacs romands, ça n’arrête pas, cela au point que certains lieux saturent: à Collonge-Bellerive (GE), les autorités ont pris une mesure drastique cet été: la plage de la Nymphe est devenue payante (4 francs) pour les usagers qui ne résident pas dans la commune. Le genre d’idée qui devrait vite être reprise ailleurs.

Lionel Gauthier explique que la baignade dans le lac n’a pas toujours eu cette évidence. «Longtemps, le lac fut considéré comme dangereux pour une raison simple: les gens ne savaient pas nager. Les premiers cours de natation pour les élèves arrivent dans les écoles, et d’abord seulement dans le privé, durant la deuxième partie du XIXe siècle.»

Ensuite, on s’ingéniera durant des décennies à limiter l’accès lacustre. «C’est une succession d’interdictions et de règlements, cette histoire, sourit Pierre-Antoine Hildbrand. À partir du début du XIXe siècle, on trouve à chaque fois d’autres motivations.» La première, ce fut classiquement protéger la «pudeur». Dès 1832, la protestante Lausanne sévit avec une loi qui interdit «de se baigner sur les rives du lac hors des lieux déterminés pour l’un et l’autre sexe par la Municipalité».

Plus tard, on construit à Ouchy les Bains Rochat, devant le parc du Denantou, bâtiment sur pilotis protégeant les nageurs des regards. Pierre-Antoine Hildbrand: «On pouvait sortir devant les Bains, mais une fois dans le lac, le règlement stipulait que les femmes devaient aussitôt ne nager que vers l’Orient, les hommes vers l’Occident.»

Succession d’interdictions

Après la pudeur viendront les injonctions sociales du tourisme et des grands hôtels du bord du Léman. L’ambiance, au début du XXe siècle, est à la promenade élégante et bourgeoise sur les quais fraîchement construits (mais qui empêchent de fait l’accès au lac), et à la baignade plus mondaine, avec des lieux dédiés qui prospèrent dans les années 20. Mais on l’interdit encore souvent, que ce soit pour des raisons de sécurité ou de transport: par exemple en évoquant la priorité aux bateaux, ou, à Lausanne, au ski nautique devant les quais.

Plages autour du lac de Joux

Plages autour des lacs de la région Fribourg - Gruyères

S’ensuivra la longue période des lacs pollués, qui durera un peu partout jusqu’aux années 80, avec alors les débuts de la reconquête des berges. D’abord simplement en se battant pour y accéder (les demandes de cheminement public sur des rives souvent privatisées par les propriétaires), ensuite pour y aménager des lieux destinés à se croire au bord de la mer, et propice à la mixité sociale: Vidy en deviendra vite l’emblème.

Même l’École polytechnique de Lausanne s’en mêle à sa manière depuis quelque temps avec une nouveauté étonnante: un site suit en direct la température dans les diverses parties de quelques lacs suisses (Léman, Bienne, Greifensee, lac de Zurich), histoire peut-être d’aider à choisir où l’on va se jeter à l’eau.

Pourtant, le succès actuel «génère surtout de nouvelles règles et interdictions potentielles», souligne Pierre-Antoine Hildbrand. Il a fallu ainsi des années pour un modeste ponton devant la Jetée de la Compagnie, bistrot bobo lausannois, et les baigneurs sont désormais considérés comme des nuisances (pas de musique et pas de grillades, messieurs-dames), l’époque étant à l’écologie obligatoire, à la «renaturalisation» des rives, à la protection du roseau et de la perche. La baignade reste un défi, dans ce pays de lacs qui rêve de la mer.

Les plus belles plages de Suisse romande

La plus urbaine: la plage des Eaux-Vives (GE)

À Genève, désormais, à chaque rive sa baignade: en face des Bains des Pâquis, la nouvelle plage des Eaux-Vives, ouverte il y a quelques semaines, accueille des milliers d’estivants conquis. Il a fallu des années pour mettre au point ce projet devant le quai Gustave-Ador. Une fois achevée (une anse de plus l’an prochain), elle offrira plus de 400 mètres de plage de galets fins au public.

La plus sauvage, la pointe du Grain à Bevaix (NE)

Le bon plan pour éviter les endroits bondés? La Pointe-du-Grain, à Bevaix, vous tend les bras. L’endroit, juste en bas des vignobles, demeure relativement confidentiel avec son aspect «nature», ombragé par de grands arbres. Sur les galets, on respire comme Robinson. À la buvette, on déguste fondue ou tartare de poisson.

La plus sablée, la plage de Salavaux (VD)

On ne devrait pas en parler, de Salavaux. Une plage pareille est d’abord un secret, et celui-là demeure méconnu des Romands. Car là, au bord du lac de Morat se trouve, sur plus d’un kilomètre, tout simplement la plus grande plage de sable naturel en eau douce d’Europe. La commune de Vully-les-Lacs entend ces prochaines années améliorer les infrastructures sur place (parking, sanitaires, petit port, buvette…), afin d’en faire un endroit plus attractif. Pas trop quand même: c’est un secret, on vous le répète.

La plus montagne, le lac de Tanay (VS)

Il faut monter en voiture depuis Vouvry, et il y a encore ensuite une petite heure de marche par la route ou le sentier des chèvres: il faut un peu mériter Tanay, site naturel classé. Mais quel spectacle! Entre Jumelles et Grammont, ce petit lac plutôt frais, évidemment (on est à plus de 1400 mètres), est une merveille. On peut s’en remettre au restaurant-refuge, à deux pas.

La plus romantique, la plage du château de Chillon (VD)

À droite du château, avec dès lors une vue et un décor ahurissants. On est sur des galets fins, presque du sable, et on en vient à citer Lord Byron: «Le cœur d’une femme est une partie des cieux, mais aussi, comme le firmament, il change nuit et jour.» C’est le genre de choses que l’on peut aussi penser de ce paysage sublime, beau comme un poème. Pas de buvette.

La plus calanque, Morlon (FR)

Photo: Marc-André Marmillod/LMD

Un bref instant, devant la petite plage de la Pointe-à-Morlon, au cœur de la Gruyère, on se croirait dans une crique de galets près de Marseille. Bucolique, avec un espace pour les grillades, des toilettes, une buvette devant laquelle on trouve quelques parasols et transats: voilà l’un des plus courts et jolis voyages vers l’idée du paradis.

La plus discrète, Le Lieux (VD)

Photo: Claude Jaccard/LMD

On passe par un petit chemin en dessous de la gare du Lieu, au bord du lac de Joux, et voici l’un des endroits les plus dépaysants et inattendus de Suisse romande. Une cinquantaine de mètres de plage, ambiance familiale, mélange de sable et galets, décor champêtre à 1000 mètres d’altitude: si la canicule revient, c’est sans doute ici que vous la vaincrez le plus aisément.