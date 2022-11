Cérémonie d'ouverture

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane est arrivé dimanche au Qatar pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, selon des médias saoudiens. Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, est accompagné de plusieurs ministres et de son conseiller en matière de sécurité nationale notamment, a indiqué l’agence officielle SPA.

Il y a un an, le prince héritier s’est rendu au Qatar et a visité, en compagnie de l’émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l’un des stades de la Coupe du monde. En janvier 2021, l’Arabie saoudite et le Qatar ont repris leurs relations après une brouille de trois ans. L’Arabie saoudite doit jouer son premier match contre l’Argentine mardi.