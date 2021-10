Hockey sur glace – Cette fois, Ge/Servette n’a pas grand-chose à se faire pardonner Battus par Davos, les Aigles ont tout de même eu la réaction attendue après la farce du samedi soir. Il faudra continuer sur ce chemin-là. Grégoire Surdez

Une nouvelle fois double buteur, Daniel Winnik a sonné la révolte, en vain. ÉRIC LAFARGUE

Ge/Servette n’y arrive pas. Pas encore tout du moins. La sortie contre Davos s’inscrit dans une dynamique compliquée. Depuis plusieurs semaines, il y a trop de joueurs qui ne sont pas dans le rythme. C’est une évidence. Pour y remédier, il n’y a qu’une seule solution. Accumuler les minutes de jeu. Et tant pis pour les dommages collatéraux comme la baffe mémorable de samedi soir.

Quand un blessé revient et se fond dans la masse, ses carences s’évaporent dans le collectif. Il peut sereinement retrouver un second souffle et la confiance qui va avec. Voilà pour le scénario idéal. Mais comme toutes les belles histoires se déroulent rarement comme on les imagine et que le destin est parfois une crapule, Ge/Servette se retrouve face à un défi colossal. Remettre en selle une ribambelle de hockeyeurs qui se sont transformés en fantômes pour les uns et en ombre d’eux-mêmes pour les autres. Conséquence, le collectif grenat a été complètement déglingué par les insuffisances (passagères, faut-il espérer) et se remet en ordre de marche, doucement.