Carine Bachmann, cheffe de l’OFC – «Cette épidémie a laissé des traces» La nouvelle cheffe de l’Office fédéral de la culture a pris ses fonctions depuis un peu plus de cent jours. Entretien avec une amoureuse des cultures et des diversités linguistiques. Géraldine Savary

Pour Carine Bachmann, nouvelle cheffe de l’Office fédéral de la culture, «la richesse culturelle de notre pays mérite une politique ambitieuse». Yvain Genevay / Tamedia

Le jour de la rencontre, le ciel s’est soudainement chargé de nuages et la grêle s’est mise à fondre sur Berne. Il a fallu traverser la vieille ville, puis le pont qui enjambe l’Aar, distinguer le Musée d’histoire sous le déluge, suivi du Musée Alpin et, enfin, au bout d’une rue interminable, la Bibliothèque nationale qui abrite les bureaux de l’Office fédéral de la culture.

Le chemin qui mène au sommet de la culture suisse serait-il menacé par les intempéries? Par pour Carine Bachmann, la nouvelle directrice, qui marque ses quelque cent jours et plus à la tête de l’office.

«J’ai postulé parce que c’est probablement un des plus beaux postes en Suisse. La richesse culturelle de notre pays mérite une politique ambitieuse. Cela m’a motivée.» Carine Bachmann dirigeait la culture et la transition numérique à la Ville de Genève, 320 millions de budget, près de 1400 de collaboratrices et collaborateurs. Aujourd’hui, dans son joli bureau aux grandes fenêtres, elle a 270 millions à disposition et une administration plus restreinte. Qu’importe, son regard brille à l’évocation de la tâche qui l’attend.



Pur itinéraire fédéral

Sa nomination a surpris. On imaginait à la tête de la Culture un profil identique à celui de la précédente détentrice du titre, Isabelle Chassot, conseillère d’État fribourgeoise qui a embrassé la fonction avant de retourner à la politique, au Conseil des États. Au contraire, Carine Bachmann n’est pas connue du microcosme bernois. Elle déjoue non seulement les pronostics mais aussi les stéréotypes qui voudraient que les Genevois soient peu intéressés par les réalités fédérales.

«Je suis un pur produit suisse, s’amuse-t-elle. Mon père est bilingue français-allemand, ma mère francophone, j’ai appris le japonais à l’école enfantine puisque ma famille s’y était installée quelques années. Puis on a habité Baden. À 18 ans, je ne rêvais que de partir à l’étranger, je me suis finalement retrouvée à Genève. J’ai continué mon parcours de globe-trotteuse fédérale à Zurich, puis j’ai travaillé à Lucerne, à Berne et à Fribourg. Par la suite, je suis partie dans le Caucase et en Asie centrale, dans la coopération, notamment pour la politique des langues et le respect des minorités linguistiques. Mon parcours personnel et professionnel traduit cette envie de passer les frontières des langues et des cultures.»

On la croit volontiers, sentant très vite que ce départ à Berne ne doit rien au hasard, ni à une réorientation professionnelle de circonstance. Carine Bachmann a des envies, des objectifs. Le calendrier politique vient de la servir. Le peuple suisse a accepté en votations populaires la loi sur le cinéma qui prévoit que les plateformes numériques participent au financement du cinéma suisse. Un échec aurait fragilisé plus encore le lien qu’elle souhaite renforcer entre les publics et les créateurs de culture.

Pour une juste rémunération des artistes

Mais les difficultés que traverse le monde culturel restent entières. «Avec le Covid, il y a eu une prise de conscience que la culture était importante. Quand les musées ont ouvert de nouveau à Genève, on a vu une augmentation de primo-visiteurs, des gens qui n’étaient jamais venus auparavant.» Oui, sans doute, mais les chiffres et les gens racontent néanmoins des baisses de fréquentation. «Cette épidémie a laissé des traces, créé des zones d’insécurité, des changements d’habitude et peut-être aussi de préférences. Il ne suffit pas de rebrancher la prise pour retourner à l’état d’avant. Pour le public, mais aussi pour les artistes. On a réussi à sauvegarder les appareils de production, à éviter que toute la branche s’effondre, mais la précarité reste très inquiétante, en particulier pour les artistes indépendants. C’est pour cette raison que j’ai souhaité que l’on prolonge jusqu’en juin les indemnisations Covid pour les manifestations. Je suis soulagée d’avoir pu convaincre sur ce dossier.»

«Et si on élargissait le champ culturel? Si on y intégrait le graffiti, les musiques populaires, les folklores? Je trouve qu’on doit montrer la générosité de la culture.» Carine Bachmann

Et hors Covid, quels sont ses projets? Le message culture, qui définit les budgets et les missions de la politique culturelle de la Confédération, court sur quatre ans, il a été voté il n’y a pas si longtemps. Comment donc la nouvelle directrice de l’Office fédéral de la culture va-t-elle occuper ses journées? Des inaugurations de musées à travers toute la Suisse et les cantons? Carine Bachmann rappelle qu’il y a des visages et des destins derrière les œuvres que nous admirons. Et que la créativité ne se déploie que si les gens peuvent vivre de leur travail. Elle souhaite que l’OFC puisse faciliter des discussions. Par exemple, autour des conditions de travail de l’artiste et de sa rémunération. «Le statut d’intermittent n’est pas la seule solution, les Alémaniques sont plus intéressés à l’obtention du statut d’indépendant. Mais ce qui est plus important encore à mes yeux, c’est de réfléchir à une juste rémunération du travail créatif. Dans la culture, ce qui est rémunéré, c’est le produit fini, on ne pense pas à tout le temps consacré à la recherche et au développement, qui mérite aussi d’être considéré.»

Penser avec un autre angle de vue

Carine Bachmann sait que les compétences de son office ne vont pas aussi loin. Les Communes, les Villes et les Cantons financent et organisent l’essentiel des soutiens culturels; la Confédération n’agit que de façon subsidiaire, sauf dans le domaine du cinéma. On imagine mal qu’un ukase fédéral puisse infléchir les positions. «L’idée n’est pas de prescrire mais d’engager le dialogue. On a déjà commencé. Les réactions sont positives.»

À l’autre bout de la chaîne de production culturelle, il y a le public. Qui ne change pas fondamentalement d’année en année. Souvent de formation académique, de classe moyenne supérieure, de milieu urbain. Comment est-ce possible que malgré les politiques d’accès à la culture, de médiation, de travail dans les établissements scolaires, de prix différenciés, de pass culturels, le profil des consommatrices et consommateurs de culture reste identique? «Tout dépend de quoi on parle, répond Carine Bachmann. Qui décide de ce qu’est la culture? Qui la définit? N’est-ce pas une vision élitiste? Et si on élargissait le champ culturel? Si on y intégrait le graffiti, les musiques populaires, les folklores? Je trouve qu’on doit montrer la générosité de la culture. En faire d’autres récits.»

Touché. Et cette manière d’aborder les questions par une autre question a bien l’air d’être la marque de fabrique de la nouvelle cheffe de la Culture. Son intelligence agile la mène à choisir des chemins de traverse, à empoigner les problèmes autrement, avec de nouveaux points de vue. Elle évite les chapelles, attirée par la beauté des territoires inexplorés.

