Un vaccin efficace, puis deux, puis trois, une immunisation progressive de la population, le réveil de l’activité économique l’été prochain… voilà? Pas si vite, avertit Marc Chesney, professeur de finance à l’Université de Zurich et membre de Finance Watch. L’auteur de «La crise permanente» exhorte à revenir sur les causes profondes de cette pandémie, tout aussi économiques que sanitaires. Il figure au sein du comité référendaire Micro-impôt qui a déjà réuni 30’000 signatures.

- Comment les dérives de notre système économique peuvent-elles être à l’origine de la pandémie qui a marqué 2020?

- Marc Chesney: Aux yeux de beaucoup d’économistes, cette crise sanitaire tombe en quelque sorte du ciel. Alors que ses origines sont à chercher du côté de la déforestation et de la perte des deux tiers des espèces vivantes. D’autres pandémies sont à nos portes et il est urgent de réfléchir de manière critique à la mondialisation de l’économie, qui favorise leur propagation. Arrêtons de nous limiter à ses seules conséquences, en pariant sur un vaccin miracle. Il s’agit de traiter les causes de ces épidémies.