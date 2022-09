88e édition de Morat-Fribourg – «Cette course fait partie du patrimoine fribourgeois» Depuis 1933, l’épreuve commémorative fait partie de l’histoire de la course à pied. À quelques jours du départ, trois témoins expliquent ce qui la rend unique. Pierre-Alain Schlosser

Le public vient en nombre soutenir les athlètes à la fameuse montée de La Sonnaz. KEYSTONE

Dimanche, Morat-Fribourg vivra sa 88e édition. Dans le cœur des coureurs, ce monument historique du sport suisse tient une place particulière. Car les 17,17 km partant de la porte de Morat et arrivant à la place Georges-Python ne sont pas qu’une simple course. Entre ville et campagne, les faux plats (388 m de D+), La Sonnaz ou encore le final en montée font partie du décorum. Pour bien saisir l’ADN de l’événement, nous avons contacté trois témoins qui ont vécu des moments forts et intenses sur le bitume fribourgeois.