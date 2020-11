Simon Brandt – «Cette condamnation est injuste et disproportionnée» Pour le Ministère public, Simon Brandt est coupable de violation du secret de fonction. Il conteste et explique. Chloé Dethurens

Condamné par ordonnance pénale pour violation du secret de fonction, Simon Brandt (PLR) conteste les faits. KEYSTONE

Ex-député et actuel conseiller municipal PLR, Simon Brandt a été condamné par ordonnance pénale pour violation du secret de fonction. Le Ministère public estime qu’il a orchestré la fuite d’un rapport décryptant les nombreux frais non conformes des fonctionnaires de la Ville. L’élu, lui, conteste les faits et exige excuses et indemnités.

Quel est votre sentiment face à cette condamnation ? C’est injuste et disproportionné. Le procureur général cherche à justifier après coup sa bavure du 13 décembre 2019, qui nuit à son actuelle campagne au poste de procureur général de la Confédération. Sa conception de la justice est curieuse sachant qu’il a blanchi les membres du Conseil administratif ayant abusé de l’argent public et n’a jamais réagi lorsque des journalistes ont eu accès avant moi à mon propre dossier d’accusation. La conception de la justice d’Olivier Jornot me laisse songeur. Je ne me fais ainsi aucune illusion sur la plainte que j’ai déposée contre les maltraitances dont j’ai été victime, vu qu’il va tout faire pour étouffer ses errements et ses erreurs.