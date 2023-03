Le futur du commerce en ligne? – Cette camionnette sans chauffeur pourrait livrer vos courses Des ingénieurs fribourgeois ont conçu un véhicule de livraison autonome. L’engin achemine en ce moment ses premières commissions Migros, à Lucerne. Gabriel Sassoon Ebikon (LU)

Lara Amini, cofondatrice la start-up Loxo, se tient devant son véhicule de livraison autonome, mardi, à Ebikon (LU). RENÉ RUIS

À Ebikon (LU), un drôle de véhicule attire les regards et fait dégainer les portables. Ses phares circulaires, comme deux grands yeux fixés sur la route, et sa carrosserie tout en rondeur lui donnent des airs de gentil robot. Il n’en est pas moins une prouesse technologique destinée à révolutionner la mobilité autonome.