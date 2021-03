Abbaye de Saint-Maurice – Cette bière a le goût d’un parchemin du XIVe siècle L’une des mousses de la nouvelle brasserie de l’abbaye valaisanne doit ses notes florales à une levure prélevée sur une archive de 1319. Un mélange de hi-tech et d’histoire. Jocelyn Rochat

Candide, une bière blanche à base de levure découverte sur un parchemin datant de 1319. DR DXV, soit 515 en chiffres romains, est une bière d’abbaye triple rappelant la date de la fondation du monastère par le roi burgonde Sigismond. DR Febris, la fièvre en latin, est une bière ambrée au goût de malt grillé qui évoque l’an 1693, quand un incendie a ravagé le lieu saint. Soin du détail oblige, «le monument qui brûle sur l’étiquette représente l’abbaye telle qu’elle apparaissait à l’époque». DR 1 / 3

À l’abbaye de Saint-Maurice, en terres viticoles valaisannes, l’histoire se raconte désormais autour d’une bière. Dès la mi-mars, avec la réouverture aux visiteurs, une nouvelle et légère White IPA viendra s’ajouter à la collection de mousses locales, pour célébrer la reprise. Le moment est attendu avec impatience pour cette petite entreprise qui veut mettre en avant le monastère et ses 1500 ans d’histoire via une série de breuvages, mais dont les débuts ont été chahutés par le coronavirus.

«Nous avons lancé nos premières bières sur le marché à la fin 2019, en profitant de la Saint-Maurice, une fête très importante pour l’abbaye, et nous avons eu quelques mois très actifs jusqu’à la pandémie. Après, 2020 a été une année très particulière, qui fait que nous sommes toujours en phase de lancement», précise sa directrice, Céline Darbellay.