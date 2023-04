Mur en Finlande – «Cette barrière ne va pas arrêter les chars russes» Nouveau membre de l’Otan, la Finlande débute la construction du mur qui doit renforcer sa frontière avec la Russie. Sur place, les habitants se montrent sceptiques. Anne-Françoise Hivert - à Imatra

Le chantier a commencé fin février, près du poste frontière de Pelkola, dans le sud-est de la Finlande. 14 avril 2023. Roni Rekomaa/Lehtikuva via AP/keystone-sda.ch

L’idée aurait été inimaginable, il y a quelques années encore. Et pourtant, à la fin de l’été, les trois premiers kilomètres de clôture se dresseront sur la frontière séparant la Finlande de son immense voisin à l’est, principale zone de contact entre la Russie et l’Alliance atlantique. Haute de trois mètres, la barrière sera surmontée de barbelés coupants et équipés d’instruments de surveillance.