Pauvreté au Royaume-Uni – «Cette banque alimentaire nous permet de manger à notre faim» Suite à l’explosion des prix de l’alimentation et de l’énergie, le nombre de centres venant en aide aux plus démunis se multiplie dans les villes britanniques. Tristan de Bourbon - Burnt Oak (nord de Londres)

Deepa Chauhan (en t-shirt jaune), entourée des volontaires de la Community Food Bank de Burnt Oak, finance elle-même en grande partie sa banque alimentaire. 22 juin 2023. TRISTAN DE BOURBON

À l’extérieur de la salle paroissiale de l’église anglicane St. Alphage, plus d’une centaine de personnes patientent en file sous le soleil brûlant de cette fin juin. Certains sont arrivés il y a plus de six heures pour ce rendez-vous bimensuel. Derrière eux, la bannière de la banque alimentaire communautaire (Community Food Bank) de Burnt Oak, quartier de la banlieue nord de Londres.