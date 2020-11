Scientifique iranien liquidé – «Cette attaque vise à empêcher la reprise des négociations entre l’Iran et les États-Unis» Après l’assassinat d’un haut responsable du programme nucléaire iranien, les regards se tournent vers Israël, soupçonné de vouloir saper la diplomatie. Yannick Van Der Schueren

L’Iran a rendu un dernier hommage ce lundi à Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique assassiné vendredi à Téhéran. Keystone

Le protocole était digne des plus grands «martyrs» de la République islamique. Mais Covid-19 oblige, les funérailles de Mohsen Fakhrizadeh, éminent physicien nucléaire iranien abattu dans sa voiture près de Téhéran vendredi, se sont déroulées en comité restreint ce lundi.

«Si nos ennemis n’avaient pas commis ce crime ignoble et versé le sang de notre cher martyr, il aurait pu rester inconnu», a déclaré le ministre de la Défense, le général Hatami. «Mais aujourd’hui, celui qui n’était jusque-là qu’une idole pour ses étudiants et collègues est révélé au monde entier», et c’est une «première défaite» pour «les ennemis», a-t-il ajouté peu avant que le professeur de 59 ans ne soit inhumé dans un sanctuaire chiite du nord de Téhéran où reposent deux autres scientifiques assassinés.