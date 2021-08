Anna Kiesenhofer de retour des JO – «C’était mon plus grand succès et j’étais prisonnière» La postdoctorante en mathématiques à l’EPFL a réalisé l’exploit aux Jeux olympiques de Tokyo en décrochant l’or de la course en ligne cycliste. Retour sur la fatigante euphorie. Rebecca Garcia

Dans son jardin de Renens, Anna Kiesenhofer savoure en toute discrétion son exploit olympique. Vanessa Cardoso

26 juillet 2021, 2 h du matin: Anna Kiesenhofer donne encore des interviews à la télévision autrichienne. La cycliste mathématicienne de l’EPFL n’a pas eu le temps de profiter depuis sa victoire survenue quelques heures plus tôt. Elle enchaîne les interviews, conférences de presse et autres devoirs médiatiques.

«C’était mon plus grand succès et je n’ai même pas pu en profiter. J’étais comme prisonnière», confie la cycliste. Les célébrations s’enchaînent et la médaillée olympique parle d’une euphorie mêlée à une grande fatigue. «J’aurais préféré voir ma mère plutôt que le président», affirme-t-elle en évoquant son arrivée en Autriche.