Encre bleue – C’était mieux avant.. Julie

PIERRE ABENSUR

Louis de Perly n’est pas du genre à supporter n’importe quoi. Il a passé l’âge.

Quand une situation l’énerve, il dit volontiers tout haut ce que les gens pensent tout bas. En l’occurrence ceci: la Poste, c’était mieux avant. Question service à la clientèle.

Faut dire que le géant jaune a fermé son bureau de Perly-Certoux le 18 septembre, ce qui ne l’arrange guère, lui et les habitants du village dont la mobilité n’est plus au beau fixe.

Quelques jours avant la fermeture, il s’est rendu à la séance d’information publique sur le sujet, sans trop d’illusion. Il n’allait pas faire changer d’avis les gens de Berne, n’est-ce pas?

Mais tout de même. Qu’en est-il des cases postales? Le courrier sera-t-il gardé comme avant, quand on part en vacances? «Non, le service de garde ne se fait plus ici, mais dans la commune voisine» répond l’émissaire de la Poste. «Ah bon, et je fais comment?» relève l’aîné, appuyé sur sa canne. «Eh bien il y a un bus qui va à Plan-les-Ouates, vous y êtes en trois arrêts!» Pas de problème. Question suivante?

Quelques jours plus tard notre homme, qui n’a toujours pas digéré cette réponse, cherche à glisser un courrier dans la boîte aux lettres près de chez lui, mais elle a disparu.

Il se rend alors à la boulangerie qui fait désormais office d’agence postale. Or, la commerçante lui annonce qu’elle ne prend pas le courrier, l’invitant à aller le mettre dans la boîte jaune qui a déménagé cent mètres plus loin. Le sang de Louis ne fait qu’un tour. À quoi sert une agence postale si l’on ne peut pas y poser son courrier?

La boulangère fera un geste exceptionnel en lui prenant sa lettre. Mais après? S’il n’a pas mis assez de timbres, ou s’il n’en a plus, faudra emprunter le bus? Et quand il n’aura plus la force de le faire?

Il y a des jours où les personnes âgées se sentent vraiment abandonnées par le service public.

