L’invité - C’était Kofi Annan, souvenons-nous en!

Anatole Ayissi, d iplomate et a nalyste des conflits armés, Nations unies

Il considérait les interventions militaires hâtives, sans plan crédible de reconstitution immédiate de l’Etat, comme l’un des péchés capitaux de la diplomatie coercitive. De manière générale, il était contre les expéditions militaires internationales sous-couvert des bonnes intentions : droits de l’homme, démocratie, nation-building, global war on terror.

Ses multiples décisions courageuses en tant que Secrétaire générale des Nations unies ou, plus tard, ses prises de position éclairées comme leader global, sur les guerres en Irak, en Libye, en Syrie, ou encore en… Afghanistan, entre autres, nous le rappellent à souhait.

Même s’il reconnaissait volontiers que « vous pouvez faire beaucoup avec la diplomatie, mais avec la diplomatie soutenue par la force, vous pouvez faire beaucoup plus », il rappelait aussi constamment que l’usage de la force en appui à la diplomatie devait d’abord et avant tout être une stratégie dissuasive de négociation : brandir la force, pour ne pas avoir à s’en servir.

Il rappelait inlassablement l’importance du leadership dans la conduite des affaires de notre planète, que nous avions le devoir de laisser « meilleure que nous ne l’avions trouvée», selon la magnifique expression du Premier ministre britannique Theresa May -- en hommage à celui qu’elle qualifiait de «grand leader ».

La question de leadership lui apparaissait si fondamentale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, qu’elle était aussi l’un des rares sujets qui parvenaient à fissurer épisodiquement sa légendaire imperturbabilité.

L’on se rappelle ainsi que l’un de ses tous derniers appels aux dirigeants du monde dénonçait leur manque d’engagement face aux formidables défis écologiques, de paix et de sécurité, qui minent la planète et menacent notre survie.

C’était à Paris, le 11 décembre 2017, à la veille d’un important sommet sur le climat. Dans le passé, rappelait-il alors ce jour-là, lorsque nous étions confrontés à une grave crise de l’ampleur de celle qui affecte présentement notre planète , «vous aviez des dirigeants qui avaient le courage et la vision de vouloir passer à l'action, de comprendre qu'ils devaient travailler avec les autres », au-delà des égoïsmes nationaux, dans l’intérêt général.

Aujourd’hui, observait-il, « les leaders vont dans la mauvaise direction ». Ensuite, dépité, il concluait : « honestly speaking, we are in a mess ». Très inhabituelle manifestation de ras-le-bol de la part de celui dont la sobriété rhétorique était une part constitutive de son identité, au même titre que ses compétences de diplomate.

Ce détonnant coup de colère n’étonna personne cependant. Parce que l’état de santé de notre planète, orpheline de vision, en crise aigüe de multilatéralisme et à la recherche du leadership perdu, était devenu tel que l’appel de l’ambassadeur Stéphane Hessel, « Indignez-vous ! », s’imposait dorénavant comme un impératif catégorique – au sens que le philosophe Emmanuel Kant donne à cette expression.

À quelques rares exceptions près, la diplomatie mondiale de gestion des crises se résumait désormais en un « show » de télescopage des egos et d’affichage des bonnes intentions rarement suivis d’actions concrètes.

Et personne, parmi les femmes et les hommes de bonne volonté conscients des menaces que cette situation faisait peser sur notre planète, ne pouvait rester calme devant une telle démission des responsabilités. Personne. Et surtout pas lui. Lui, c’était Kofi Annan.

Trois ans – déjà ! – depuis qu’il n’est plus là. Et que cet exceptionnel mobilisateur de la conscience et du leadership universels, au nom de « Nous, peuples des Nations unies », manque à ce village planétaire pris dans la nasse d’une quadruple crise : écologique, économique, pandémique et des conflits armés.

Kofi Annan nous a toutefois laissé un inestimable héritage diplomatique et humain dont nous ne devrions plus jamais nous inspirer en ces moments difficiles que traversent le monde. Les dirigeants du monde sauraient-ils s’en approprier, en (re)devenant leaders ? Rien n’est moins sûr...

Pour le moment, une chose est certaine : « honestly speaking, we are in a mess ». Ainsi que ne cessent de le rappeler les images terribles des victimes des catastrophes politiques et écologiques en provenance d’Afghanistan, de Haïti ou du Sahel africain. Entre autres.





