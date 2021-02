Un autre combat commence – C’était bien le gong final pour Patrick Kinigamazi Battu par l’Italien Magnesi en novembre dernier, le boxeur carougeois ne remontera plus sur le ring. Mais il restera dans le coup en poursuivant sa carrière de promoteur. Pascal Bornand

Patrick Kinigamazi est descendu du ring après une carrière exemplaire. Pascal Bornand

Un crochet du droit fulgurant de l’Italien Michael Magnesi a bien scellé la fin de carrière de Patrick Kinigamazi (37 ans). C’était le 27 novembre dernier sur le ring de Fondi, dans la banlieue de Rome. C’était son ultime défi, une gageure trois semaines après avoir été frappé de plein fouet par le Covid. Le boxeur du CP Carouge s’est incliné, K.-O. technique au 5e round, et il s’est rendu à l’évidence. «Il est temps pour moi de raccrocher les gants», confiait-il à son retour à Cointrin. Gong final avant la rumeur d’une revanche, aujourd’hui évanouie. «Je n’ai jamais vraiment cru en ce projet. C’était trop compliqué. En mai, j’espère organiser une réunion à Genève et cette fois, promis, je ne serai pas à l’affiche. Mais est-ce que les sponsors me suivront?» s’interroge-t-il.