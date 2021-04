Biohacking – Cet homme veut vivre jusqu’à 180 ans Obsédé par sa longévité, le millionnaire américain Dave Asprey s’astreint à une feuille de route quotidienne inspirée de travaux scientifiques. Une hygiène de vie de savant fou qui lui a déjà coûté un million de dollars… pour des résultats difficiles à prévoir. Nicolas Poinsot

Dave Asprey, 47 ans, fait la promotion du «biohacking», principe selon lequel on peut dépasser les limites biologiques de l’organisme grâce à des traitements de pointe, parfois expérimentaux. JB Lacroix/Getty Images

Il y a un peu de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en Dave Asprey. Mais l’entrepreneur de 47 ans préfère se présenter comme un gourou lifestyle aussi optimiste que déterminé. Depuis une décennie, cet ancien ingénieur en informatique de la Silicon Valley, devenu écrivain et entrepreneur, dépense en effet des centaines de milliers de dollars chaque année à la poursuite d’un seul objectif: vivre jusqu’à 180 ans.

Une longévité que cet Américain compte bien rendre réalisable grâce à la science. Son credo? Suivre scrupuleusement les recommandations des études sur les facteurs qui favorisent une vie longue et en bonne santé. Il va même plus loin en faisant la promotion du «biohacking», un principe selon lequel il est possible de dépasser les limites imposées par la biologie en agissant sur certains paramètres physiologiques par le biais de traitements de pointe, parfois expérimentaux.