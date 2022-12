La question verte – Cet hiver, laissez le jardin en désordre pour la biodiversité Chaque semaine nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Virginie Lenk

LOUIZA

Ça y est, la tondeuse et les ciseaux sont rangés, les arbres et les haies taillés, il est temps de laisser son jardin s’endormir sous les premières neiges. Mais la biodiversité, certes au ralenti, continue de grouiller au fond de nos pelouses et sous nos bosquets. Alors, comment aider toutes ces bébêtes qui nous ont accompagnés tout l’été à passer au mieux l’hiver?