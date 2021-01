Santé – Cet hiver, je me baigne La faute au Covid et à Gwyneth Paltrow, il y a plus de monde que jamais à faire trempette dans le lac malgré le froid. Bien-être, voire euphorie, sont au rendez-vous. Julien Pidoux

À Vidy, à deux pas du théâtre, une communauté de baigneurs se retrouve tout au long de l’année, dont Dorothée, qui s’apprête à entrer dans l’eau. Sophie Brasey

À la plage de Lutry, le fond de l’air est frais en ce mois de décembre. Et on ne parle même pas de l’eau qui affiche, elle, un timide 9 degrés. L’été et le farniente en maillot de bain semblent bien loin, la buvette de la plage est fermée depuis longtemps et pourtant, il y a foule. Le temps d’enlever la doudoune, puis presque tout le reste, voilà qu’on se jette à l’eau plus ou moins rapidement, plus ou moins silencieusement. Et la scène se reproduit un peu partout sur les rives romandes. La baignade en eaux froides n’a jamais eu autant d’adeptes.