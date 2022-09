Le FC Zurich attendu dimanche – Cet étonnant Servette garde les pieds sur terre Les Grenat reçoivent dimanche un champion en titre qui pointe à douze points derrière au classement. Comment, pourquoi? Daniel Visentini

Il y a une forme de rage mêlée d’euphorie qui porte un Servette solide en ce début de saison. Ici avec Rodelin, Stevanovic, Valls et Vouilloz. BASTIEN GALLAY/LPS

Vertige de la comparaison. Il n’y aurait donc dans le ciel grenat que justesse et pertinence, c’est le classement qui le dit, là où l’horizon du FC Zurich est noir de désarroi, c’est son début de saison qui le raconte. Insolence et félicité d’un outsider euphorique, suffisance et insuffisance d’un champion en titre exsangue. Le football est sans morale.