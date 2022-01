Découverte de fossile – Cet embryon de dinosaure révolutionne la paléontologie Il y a environ 66 millions d’années, il s’apprêtait à éclore. On l’a retrouvé parfaitement conservé. Pascal Gavillet

Baby Yingliang vu en coupe par technique d’imagerie. AFP

Baby Yingliang. Ne vous imaginez pas que vous pourrez l’adopter. Même s’il a l’air de nous observer sur certaines vues d’artiste, qui le dépeignent avec un œil à demi-ouvert pour suggérer qu’il est sur le point de naître, cet embryon de dinosaure a quand même un certain âge. Entre 72 et 66 millions d’années, selon les estimations. Le plus miraculeux, c’est qu’on ait trouvé un spécimen remontant au crétacé aussi bien conservé, l’an passé, quelques jours avant Noël.

Selon ceux qui l’ont découvert, parmi d’autres fossiles oubliés dans un coin du Yingliang Stone Natural History Museum, cette incroyable préservation serait due à un glissement de boue qui l’a enseveli et préservé des attaques d’autres animaux. Les autres œufs se trouvant avec lui n’étaient en revanche pas tous aussi bien préservés.