Guerre et environnement – «Cet écocide est une catastrophe pour l’Ukraine et l’Europe» Le conflit a détruit l’un des écosystèmes les plus riches d’Europe. Kiev appelle à la reconnaissance internationale de l’écocide et exige réparation de la Russie. Virginie Lenk

Le nombre de dauphins morts dans le parc national de Prymorsk, sur l’estuaire de la mer Noire, a explosé depuis le début de la guerre. En cause, les sonars des navires russes. AFP/DIMITAR DILIKOF

«Cette tragédie a lieu au centre de l’Europe, c’est un problème européen, pas seulement ukrainien.» Oleksandr Todorchuk ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque au téléphone la dernière catastrophe écologique de son pays, la destruction du barrage de Kakhovka. «Nous sommes en contact régulier avec la réserve naturelle de Khortytsia, qui se trouve en amont du barrage, dans la région de Zaporijia. L’eau a disparu et les animaux sauvages vont mourir. Et en aval du barrage, quand l’eau se sera enfin retirée, on se rendra seulement compte de l’ampleur de la catastrophe», se désole-t-il.