Question de B. à Genève: «Je vis dans mon immeuble depuis 24 ans paisiblement. Depuis quelque temps, une voisine qui m’a prise en grippe cherche à liguer d’autres locataires contre moi. La régie peut-elle résilier mon bail? Je souligne que je ne fais pas de bruit, mais avoue ne pas saluer l’intéressée.»

Le Code des obligations prévoit, pour assurer la paix des ménages dans un immeuble locatif, que le locataire est tenu d’avoir pour ses voisins les égards qui leur sont dus.

Les dispositions contractuelles concrétisent le plus souvent cette règle de bon sens dans les conditions générales: le bruit intempestif est proscrit, en particulier entre 21 h et 7 h, de même que les grillades à répétition sur son balcon, les dépôts sauvages d’objets ou de déchets ménagers ou encore l’utilisation abusive d’installations communes (buanderie, ascenseur, etc.).

Sauf exceptions prévues dans certaines coopératives par les statuts (participation à des groupes de travail, tâches communes, etc.), les égards dus par un locataire à ses voisins ne supposent pas d’avoir avec eux des échanges cordiaux et harmonieux. Tout au plus faut-il ne pas incommoder ces derniers.

En cas de troubles au voisinage liés à des comportements excessifs (bruit, insultes, voire menaces ou voies de fait), la régie peut menacer le perturbateur de résilier le bail s’il ne s’amende pas, puis mettre un terme au contrat, en cas de récidive, avec un bref préavis.

Notre lectrice n’adopte aucun comportement incommodant. Ne pas saluer le voisinage ou ne pas nouer des relations avec celui-ci ne justifie pas un congé.

Par prudence, elle devrait suggérer d’elle-même à la gérance une médiation, quitte à ce que les voisins la refusent, pour montrer sa bonne foi.

En cas de résiliation donnée par la régie sur les seuls dires d’une voisine, elle devra la contester auprès de l’autorité de conciliation. Celle-ci aura pour tâche d’amener les parties à œuvrer pour rétablir la paix de l’immeuble.



