Ski alpin – «C’est une petite victoire d’être arrivée entière sur la ligne» La Genevoise Celine Marti a dû serrer les dents pour terminer le géant des Mondiaux de Cortina, après une chute à l’entraînement. La skieuse haïtienne de 41 ans a terminé dernière de la 1re manche, à plus d’une minute de Mikaela Shiffrin. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

La skieuse a absolument tenu à prendre le départ du géant des Mondiaux, malgré sa douleur au genou droit. AFP

Celine Marti, vous terminez dernière à plus d’une minute de Mikaela Shiffrin. Que s’est-il passé?

Je me suis pris une très grosse gamelle à l’entraînement. Une heure avant la course. Cet accident m’a fait reconsidérer ma participation à ce géant. Je ne pouvais plus tellement poser le pied. Je suis descendue en barquette (ndlr: luge). Le président du Comité olympique haïtien, qui est également médecin, m’a dit: «c’est toi qui sais au niveau de la douleur.» Mon coach, qui a une attelle permanente, me l’a prêtée. J’avais mal, mais la douleur ne m’a jamais freinée…

Votre coach vous a en quelque sorte «sauvé» vos Mondiaux…

Exactement (ndlr: elle sourit). Trouver une attelle si rapidement relevait du casse-tête. Sans celle de mon coach (ndlr: Thierry Montillet, le frère de l’ancienne championne Carole Montillet), je n’aurais pas osé descendre.

On imagine votre frustration de terminer aussi loin…

Oui, cette piste je l’avais en tête. Je m’étais prévue de belles choses. La fin est comme je l’aime. La neige accrochait, ça m’aurait permis d’aller plus vite. J’ai terminé loin derrière, mais c’est une petite victoire d’être arrivée entière sur la ligne. Aujourd’hui, je ne pouvais pas faire plus. Je suis désolée.

Celine Marti va tenter de récupérer de sa blessure pour disputer le slalom samedi. Freshfocus

Vous avez même failli être dépassée par la concurrente suivante sur la ligne…

Je suis soulagée qu’elle ne m’ait pas dépassée! Je me suis dit: «il faut que je tienne, que j’appuie un peu plus sur la fin». Je ne pouvais quand même pas me faire dépasser par la skieuse suivante (rires). J’étais vraiment larguée, mais j’ai fait ce que je pouvais avec cette blessure.

«C’est un tel investissement pour venir aux Mondiaux de ski. Pas seulement pour moi, mais pour les gens qui m’entourent, ma vie de famille, pour beaucoup de monde» Celine Marti, skieuse Haïtienne

Dans ces conditions, pourquoi avoir voulu absolument participer à l’épreuve?

Parce que c’est un tel investissement pour venir aux Mondiaux de ski. Pas seulement pour moi, mais pour les gens qui m’entourent, ma vie de famille, pour beaucoup de monde (ndlr: elle s’arrête un moment, submergée par l’émotion). Ce n’est pas mon caractère d’abandonner. Après, si j’avais le genou derrière les oreilles, j’aurais renoncé. Il fallait aussi que mentalement je reprenne confiance, car c’est une piste de Coupe du monde. C’était un devoir pour Haïti. Je suis déçue car il n’y a ni le chrono ni le style! Pourtant, j’avais d’autres sensations parce que ce sont mes troisièmes Mondiaux.

Votre participation au slalom de samedi semble compromise…

Je vais me reposer vendredi. On verra si je m’aligne en slalom. Lors de ma chute, j’étais presque assise sur ma fixation de ski. J’ai dû étirer des ligaments, mais heureusement je crois qu’il n’y a rien de déchiré.