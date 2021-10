Destitution des membres de l’Exécutif - «C’est une Lex Maudet et c’est malheureux»

La Constitution genevoise doit-elle prévoir la possibilité de destituer un membre du gouvernement cantonal en cours de mandat? C’est l’un des objets soumis en votation populaire ce 28 novembre. L’été dernier, un seul élu sur les cent que compte le parlement s’est opposé à ce texte. Ancien libéral-radical désormais indépendant, Charles Selleger s’explique.

Que trouvez-vous dérangeant dans le texte soumis au peuple?

Il s’agit d’une Lex Maudet, une loi sur mesure pour un cas particulier qui n’était jamais survenu à Genève et n’arrivera sans doute plus jamais. Or il est toujours malheureux de faire une loi ad personam. Celle-ci se targue de proclamer que seul le peuple pourra défaire ce qu’il a fait – c’est-à-dire destituer la personne qu’il avait élue –, mais le dispositif prévu ne donne pas au corps électoral la possibilité de réclamer lui-même une telle destitution en premier recours, comme ce serait le cas avec une initiative destitutive. On ne ferait que soumettre au corps électoral une proposition de destitution préparée et votée par le Législatif.