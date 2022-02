Plus 1,5 °C. C’est le chiffre magique que nous avons tous en tête lorsqu’il s’agit du réchauffement climatique. Un chiffre vers lequel tendent les États en égrenant des promesses de COP en COP d’atteindre le zéro carbone d’ici à 2050 pour les uns, plus tard pour les autres. Ce lundi, le GIEC leur a rappelé la dure réalité: l’adaptation de l’humanité est déjà difficile aux niveaux de réchauffement actuels. Elle deviendra plus limitée si le réchauffement climatique dépasse 1,5 °C. Et dans certaines régions, elle sera impossible si on dépasse les 2 °C.