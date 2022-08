Déploiement chinois autour de Taïwan – «C’est un blocus qui ne dit pas son nom» Pour le sinologue François Godement, les manœuvres militaires chinoises au large de Taïwan ont pour but d’isoler et d’intimider l’île sans passer, pour l’instant, par la case guerre. Malika Nedir

Les exercices militaires chinois doivent se poursuivre jusqu’à dimanche midi, selon Pékin. 68 avions et 13 navires de guerre chinois ont franchi vendredi la «ligne médiane» du détroit de Taïwan, qui sépare l’île du continent. EPA/JEROME FAVRE

La Chine poursuit ses plus grands exercices militaires jamais organisés aux abords de Taïwan, en réaction au voyage de Nancy Pelosi cette semaine sur l’île. Le déploiement de navires, d’avions et les tirs de missiles balistiques tout autour de Taïwan créent une situation de blocus et perturbent des routes commerciales parmi les plus fréquentées du monde. Une façon pour Pékin de tester les lignes rouges des États-Unis dans la région, selon François Godement, sinologue et conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne.