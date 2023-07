Wimbledon 2023 – C’est terminé pour Viktorija Golubic Touchée au genou, la Zurichoise n’a pas réédité son exploit de 2021 contre Madison Keys malgré quelques fulgurances (5-7, 3-6). Mathieu Aeschmann - Londres

Viktorija Golubic était trop juste physiquement contre Madison Keys, vendredi, au 2e tour de Wimbledon. Getty Images

Le cinquième match était celui de trop pour Viki Golubic. Strappée autour et au-dessous de son genou gauche, la Zurichoise (139e) n’a pas pu compter sur l’entier de ses capacités physiques face à l’Américaine Madison Keys (18e). Il lui a donc manqué un peu d’agilité et d’intensité à l’échange pour contenir les immenses frappes de l’Américaine, logique vainqueure en deux manches 7-5, 6-3.

Malgré son handicap, Viktorija Golubic aura eu le mérite de faire planer un certain suspense sur ce deuxième tour. Surtout lors d’une première manche qui l’aura vu étaler les raisons pour lesquelles elle mène dans ses confrontations directes face à l’Américaine (3-2 désormais). Archi-dominée en puissance, «Viki» trouvait toujours un moyen de contrer dans le bon tempo ou de glisser un petit slice pour faire déjouer la finaliste de l’US Open 2017.

Grâce à sa science du jeu sur gazon, Golubic s’accrochait. Mais au moment où elle semblait en mesure d’emmener Keys au tie-break, une amortie mal choisie et mal touchée lui coûta le pire des breaks (5-7). L’Américaine en retira le relâchement nécessaire pour frapper sans trop penser. Et la fatigue accumulée par «Viki» de Roehampton (3 matches de qualification) à Wimbledon (premier tour en deux jours) devint rédhibitoire après un nouveau break concédé en milieu de seconde manche.

Viktorija Golubic quitte donc Wimbledon après quatre succès et avec la confirmation que son jeu sur gazon reste l’un des plus dangereux du circuit. Une réalité qui lui fera gagner une vingtaine de places au prochain classement WTA, sans toutefois la ramener dans le «Top 100» (autour de la 115e place). Elle devra donc très certainement tracer sa route à travers les qualifications dans deux mois à New York.



Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

