Une pointe d'humour – C'est samedi, c'est Bob Nos élues et élus sont de retour, et chaud(e)s bouillant(e)s pour alimenter les Bob. Fabienne Fischer a ainsi reçu de la FER le «stample» de conseillère d'État de gauche, alors que le Grand Conseil a déjà connu sa première poussée de fièvre. Prometteur!

Samedi 3 septembre

C’est la rentrée de la lutte des classes

Finies les vacances! Le Parlement genevois s’est retrouvé jeudi, gonflé à bloc, pour s’entredéchirer jusqu’aux élections cantonales du printemps prochain. KEYSTONE

Le Grand Conseil a remis le couvert de ses séances plénières jeudi. Et quoi de mieux qu’une belle engueulade sur des sujets fiscaux pour une mise en train? D’accord, il y aurait bien le budget, mais c’est en décembre. En attendant l’Armageddon budgétaire, il faut donc bien se faire un peu les dents. EBU

Ouf! Fabienne Fischer est de gauche

Fabienne Fischer était pour la deuxième fois l’invitée de la fête de rentrée de la Fédération des entreprises romandes (FER). L’écologiste a admis dans son discours que son expérience lui avait prouvé que la politique changeait les gens. C’est si vrai que, l’année précédente, la cheffe de l’Économie avait cité Nelson Mandela; en 2022, c’est Margaret Thatcher qu’elle a évoquée. Aïe! La gauche serait-elle redevenue minoritaire au Conseil d’État? Heureusement, Ivan Slatkine, le président de la FER, avait auparavant cassé tant de sucre sur la gauche au pouvoir qu’il a sauvé l’image de Fabienne auprès des siens. C’est gentil de sa part d’avoir lancé la campagne électorale de la Verte. Eric Budry

Responsable de l’Économie et de l’Emploi, la Verte était pour la seconde fois l’invitée de la FER (ici lors de son discours en 20219. PIERRE ALBOUY

Enseignants de luxe

L’Université d’été du MCG, c’est fini. Les étudiants, on les connaît. Mais les enseignants? Ils sont surprenants! Parmi eux, on repère Alexandre Wisard, passé des Verts aux Verts libéraux, venu parler de l’eau. Et aussi Alberto Velasco, député PS, président de l’Asloca! Le MCG traverse une phase œcuménique! MBR

Retour historique

Parmi les enseignants de l’Université d’été, on aperçoit quand même Roger Golay, MCG pur sucre, venu des montagnes valaisannes où il réside. L’autre Valaisan, Eric Stauffer, lui, est toujours absent. Il déprime. «Avec un MCG à la dérive, un PLR de gauche, un PDC qui a tourné écolo, c’est mal parti pour la droite aux élections», confie-t-il quand on l’appelle. Eric, ce ne serait pas plutôt un MCG de gauche et un PLR à la dérive? MBR

On ne plaisante pas!

Toujours à la pointe de la culture, Bob a suivi l’équipée des Pussy Riot. À Genève, à part le concert, il ne s’est rien passé. Mais à Berne, aux petites heures, le groupe punk, très mal vu dans sa Russie natale, a été coffré pour avoir tagué un mur. Hors de portée des services de sécurité russes, les artistes s’étaient crues libres. Puis elles ont découvert la police bernoise… MBR

Le bon sens ailé

Un pygargue, né au bord du lac de Genève, a fait le tour du propriétaire, avant de revenir au nid, explique la Julie dans un récent article. Parti de Sciez, «Credit agricole» a traversé le lac, survolé les crêtes du Jura, est allé jusqu’à Oyonnax, avant de revenir par Seyssel, et de longer le Salève pour revenir à son point de départ. Ça n’a pas trois grammes de cerveau, mais ça suit les frontières naturelles que devrait avoir le canton de Genève, c’est quand même bluffant. MBR

La buse des villes

Après la libéralisation du marché de l’électricité, la Ville de Genève a opté pour le marché libre aux tarifs plus bas. Mais les prix ont explosé depuis et ça va coûter «un pognon de dingue», comme dirait Emmanuel Macron. Que faire? On demande au pygargue de se pencher sur le problème? MBR

Icare pique au sol

Il l’a retirée! Quelle déception, le PLR a retiré jeudi une motion du député Cyril Aellen qui réclamait des «voies vertes pour vélo surélevées au-dessus des routes». Déposé six mois avant l’élection partielle de 2021, le texte était certes un soupçon démagogique. Mais visionnaire! Pourquoi avoir coupé les ailes d’Aellen? MBR

Piquette genevoise

14e sur 20. C’est le résultat de l’équipe genevoise de foot au Tournois des parlements de cet été. Nos valeureux députés ont été éliminés par l’équipe du Jura. «Cette défaite, c’est de l’aide au développement», a tenté de se consoler un de nos joueurs. On vérifie combien Zola avait raison, qui disait: «Lorsque l’avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble». MBR

Eau secours!

Antonio Hodgers veut un plan d’économie de l’eau, a-t-il confié à ce journal. Bon, depuis il pleut, ce qui montre le pouvoir de persuasion de notre conseiller d’État écologiste. Même le ciel lui obéit. Au-delà de ces considérations, Bob est ravi de voir le bel Antonio suivre enfin les traces de Robert Cramer. Lui également ne consomme que très peu d’eau. EBU

