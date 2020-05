Humour – C’est samedi, c’est Bob Retour sur l’actualité de cette semaine avec Bob. Eric Budry

La députée socialiste Amanda Gavilanes prend du gel hydroalcoolique, lors de la session du Grand Conseil genevois au CICG, ce lundi 11 mai 2020. Santé! KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Un parfum de nostalgie

Il a une belle longueur au nez et une note prononcée de poire. Aucun doute, c’est bien le gel hydroalcoolique de la distillerie Morand qui désinfecte les menottes de nos députés. De quoi leur rappeler le bon temps, celui d’avant. Avant la rénovation de leur salle de l’Hôtel de Ville, s’entend. Quand la buvette arrosait leurs gosiers d’hectolitres de williamine. Ils ont été forts: personne ne s’est léché les mains. EBY

Ville de Genève-Thierry Apothéloz: c’est 4 à 0

Y a-t-il du bailli Gessler chez Thierry Apothéloz? Patron des communes, le conseiller d’État au ton habituellement si doux avait interdit le 8 mai au Conseil municipal de la Ville de siéger en mai pour non-respect des normes Covid-19. Et de menacer sa présidente, Marie-Pierre Theubet, d’une peine jusqu’à quatre ans de prison si elle passait outre. Le 14, tout est oublié, et quatre séances sur six sont accordées. Seul l’ordre du jour a rétréci, de 274 points inscrits à une cinquantaine. Quatre séances pour traiter 50 objets! C’est rassurant. On ne décèle aucune poussée de fièvre du côté du Municipal. Éric Budry

Thierry Apothéloz, conseiller d’État, a pris sa plus grosse voix. Laurent Guiraud

Femmeux!

Le PS n’en rate pas une. Lundi, sa députation devait lancer une nouvelle candidature à la première vice-présidente du Bureau du Grand Conseil, Salima Moyard – promise à ce poste – ayant jeté l’éponge suite à son élection à Lancy. Une autre femme, alors? Ben non, Diego Esteban a été préféré à Nicole Valiquer Grecuccio, ce qui ouvrait la voie à un Bureau exclusivement masculin. Après Sandrine Salerno et Carole-Anne Kast, il y a comme qui dirait un trend au PS. Celui du PS français? EBY/MBN

Coup double

L’UDC et le MCG se sont offusqués qu’on puisse traiter ainsi ces dames (ils sont taquins). Et ils ont quand même proposé la candidature de la socialiste. Qui a poliment refusé. Puis, pour éviter la honte d’un Bureau 100% «testostéroné», Pierre Vanek a cédé à Jocelyne Haller, sa cheffe de groupe, la fonction de secrétaire du Bureau qu’il devait assumer. Résumé: on vire la femme quand le poste a une vraie valeur et on en sacrifie une autre pour sauver l’honneur des mâles. La gauche va désormais avoir de la peine à faire la leçon à la droite en matière d’égalité. EBY

Il se fait violence

Qui a dit lundi au «19 h 30»: «Si on reprend trop vite le mélange social et cette proximité… je suis moi-même assez charnel (sourire enjôleur), mais ma foi il faut tenir les distances… cela pourrait avoir des conséquences néfastes»? Allez, allez, c’est facile… c’est… c’est… Antonio Hodgers, bien sûr. Qui sacrifie beaucoup de lui-même à la lutte contre l’épidémie. MBN

Toi-même!

Les files de gueux en attente d’aide alimentaire font rugir l’UDC: «Depuis des années, les villes de gauche «foutieren sich» des lois. Elles tolèrent des dizaines de milliers de migrants illégaux. Die Corona-Krise fait apparaître tout cela au grand jour», tonne le conseiller national Thomas Aeschi dans la «NZZ». Nous dire ça, alors qu’à Genève, on se donne tant de peine pour légaliser ces personnes respectant ainsi les lois? Aeschi se «foutiert» un peu de nous… MBN

Vote intéressé

«Les archives d’État mieux conservées grâce au MCG!» C’est le cri de victoire du parti, suite au vote par le parlement, ce mardi, de 12 millions de francs pour un nouveau bâtiment qu’il demandait. Quand on est à deux doigts d’être archivé par les électeurs, il faut avoir les bonnes priorités. MBN

Minute complotiste

En deux coups de cuillère à pot, le Canton vient de créer de nombreuses pistes cyclables qui se faisaient attendre depuis des siècles. Bizarre, non? De là à penser que le Conseil d’État est l’origine de l’épidémie en cours qui lui permet d’avancer enfin sa politique de mobilité douce, il n’y a qu’un pas! Une chose est claire, si on apprend qu’un des sept a un pangolin dans son jardin, ils sont cuits! MBN

La France agace

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a trouvé de bons accords avec l’Allemagne et l’Autriche sur des allègements aux frontières avant la date de la vraie réouverture, le 15 juin. C’est ce qu’elle a dit aux médias jeudi. Et avec la France, a demandé ingénument un journaliste? Soupir, regard levé au ciel: «Avec la France, c’est, disons, plus compliqué», a répondu la ministre de la Justice et de la Police. Macron devrait se méfier: le haussement de sourcils agacé de Karin équivaut à une déclaration de guerre dans un autre pays à la culture politique moins policée. EBY