Une pointe d'humour – C'est samedi, c'est Bob Un récit impressionniste des élections où l'on voit les uns et les autres faire la fête, grogner, verser quelques pleurs. Humain, trop humain. Une touche d'humour pour faire passer tout cela?

Samedi 6 mai

Dites-le… avec des fleurs!

L’alliance de droite lors du second tour de l’élection au Conseil d’État, le 30 avril. MAGALI GIRARDIN

On ne sait pas si c’est pensé, mais le défilé des candidates élues de l’Entente et de la droite perdues dans les fleurs était un plaisir pour les yeux. Un vrai corso fleuri. Précision: ce message n’est pas commandé par l’association des fleuristes de Genève, à laquelle il fait néanmoins une publicité éhontée, il faut l’admettre. MBR

Géographie du biotope

Élection, jour J. Qui est où? À la rue des Chaudronniers, le PLR occupe le café Slatkine. Quelques ballons bleus flottent au vent. Le PS et les Verts sont réfugiés en face dans la cour du syndicat SIT. Le MCG? Sur la terrasse du café du Bourg-de-Four. L’UDC? Dans l’arrière-salle du Père Glôzu. Le Centre n’est nulle part. MBR

Ami des bêtes

«Tiens, un journaliste, lâche les chiens», plaisante à moitié un membre du MCG en voyant débarquer le représentant de la Julie au café du Bourg-de-Four. «Bonjour, ça va?» qu’on répond, paisible comme l’océan. «Pourquoi ça n’irait pas?» riposte l’acariâtre. Oui, pourquoi au fait? MBR

Il s’ennuie en Valais

Midi. Eric Stauffer balance ses prévisions politiques depuis Arbaz. Elles sont un peu fausses (Dugerdil élu, on se pince!) et un peu justes (cinq candidats sur sept, bravo!). Dire que si ce garçon avait travaillé sérieusement, il serait peut-être devenu journaliste politique et il serait (mal) payé pour raconter des âneries au lieu de les diffuser gratuitement. MBR

La nouvelle tombe

Morel battu! Bachmann élue! «On ne va pas vers de beaux jours», prédit sombrement le député MCG Jean-Marie Voumard. Mais la droite gagne et c’est le plus important pour «Le Temps», qui commente: «On a sifflé la fin des Genevoiseries.» On parie? MBR

La gauche sonnée

Fischer battue! Kast élue! On croise la seconde au bas de la rue de l’Hôtel-de-Ville, qui essuie des larmes qui ne semblent pas de joie… Des Verts lui auraient reproché d’avoir coulé leur magistrate. C’est vrai ça! Et puis quelle idée de s’être présentée! MBR

Tribunal du salut public

Vite, un coupable! Face aux canons en Vieille-Ville, la Julie en prend pour son grade. Elle aussi aurait œuvré à la chute de la magistrate, accuse l’ancien député Jean Rossiaud, son mari à la ville. En plus, les Genevois sont tellement influençables… MBR

Mister Obvious

«L’alliance à gauche a bien fonctionné. Mais le résultat démontre qu’elle n’a pas parfaitement fonctionné», analyse pour sa part le magistrat municipal Alfonso Gomez. Merci Monsieur de La Palice? MBR

L’ami Poggia

Morel battu, Mauro Poggia philosophe: «J’aurais sans doute été élu. Je sensibilise bien au-delà des électeurs de mon parti. Le MCG aurait été très heureux d’avoir quelqu’un au gouvernement, mais je ne regrette rien.» Surtout pas de partir en étant probablement l’unique magistrat cantonal du parti… MBR

Godzilla, le retour

Pierre Maudet élu! Va-t-il à nouveau partir dans le décor? Nullement, promet-il. Mais comme au Grand Conseil il s’est fait désigner comme membre de la commission de contrôle de gestion, ce qui lui donne un accès potentiel aux PV non anonymisés traitant de ses affaires variées, on réserve encore notre avis. MBR

Alors, rassurés?

Que peut dire Pierre M. aux fonctionnaires qui le voient revenir au gouvernement pour les rassurer, interroge la RTS? «Je leur dis: on ne sort pas indemne, et on se remet en cause, de la période que j’ai vécue», explique l’élu. Cette valse de pronoms est quand même vaguement inquiétante. MBR

Élection​: Le trait de Herrmann fait jaser

Ils sont tous et surtout toutes sur la photo choc. HERRMANN

Les pieds de Fabienne Fischer, exclue du gouvernement par le peuple, dépassant d’une poubelle verte et Maudet sortant blanchi d’une machine à laver… Ce dessin poilant de Herrmann en une de la «Tribune de Genève» lundi a mis mal à l’aise le député PS Sylvain Thévoz, qui le juge rabaissant. «La satire, c’est être dur avec les forts et doux avec les fragiles», argumente Sylvain Thévoz. Ce qui n’est pas faux. Mais Fabienne Fischer est-elle femme fragile? On doute de la validité de ce vilain cliché sexiste… Enfin, Thévoz n’aime pas l’humour trash, c’est son droit le plus strict! RAR

