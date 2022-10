Vélodrome de la Queue d’Arve – C’est reparti pour un tour et beaucoup plus si affinités La saison sur piste est ouverte. Ce samedi, une séance d’initiation destinée aux écoliers de 8 à 15 ans est organisée. D’autres sont au programme tous les mercredis. Pascal Bornand

La piste de la Queue d’Arve est accessible à tout le monde. GEORGES CABRERA

Le vélodrome de la Queue d’Arve n’est pas qu’un tourniquet pour pistards déjantés! C’est aussi un anneau vertueux sur lequel tournent des passionnés de la petite reine, minots intrépides et increvables pédaleurs. Un cercle de cyclosportifs qui se donne rendez-vous chaque automne, quand la saison sur route s’enrhume. Autant alors se mettre à l’abri et tirer à la même ficelle.

C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés le 26 septembre pour l’ouverture du Vel d’Hiv genevois. Des habitués, abonnés de longue date, qui reviennent avec leur vélo à pignon fixe sur l’épaule et repartent en piste. Durant les mois d’hiver, ils vont entretenir leur forme et travailler leur vélocité. Tailler le bout de gras aussi. Se défier parfois. Chaque semaine, le vélodrome leur ouvre ses portes durant plus de soixante heures.

École d’agilité et de courage

Les débutants, jeunes et adultes, sont aussi les bienvenus. Des initiations hebdomadaires et des soirées découverte pour les entreprises (le mercredi) leur mettront le pied à l’étrier. On assimile les règles à suivre, on apprend à dompter la pente, plutôt vertigineuse à Genève avec ses 50 degrés dans les virages. Mais très vite, on s’y fait. Sensations fortes garanties. La piste est une merveilleuse école d’agilité et de courage.

À tester ce samedi lors d’une journée portes ouvertes destinée aux écoliers de 8 à 15 ans. Tout le matériel (vélo, chaussures, casque) leur sera fourni. Ou à découvrir, en spectateurs, du 24 au 27 novembre lors des 4 jours de Genève, une compétition de haut niveau inscrite au calendrier international.

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

