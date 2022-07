Les vacances sont là – C’est quoi l’été rêvé des enfants? Si l’on demande à quoi ressemblent les vacances idéales, la réponse n’est pas forcément la même selon que ce sont les parents ou leur progéniture qui s’expriment. Passer de bons moments estivaux en famille est un art, mais pas un casse-tête. Nicolas Poinsot

Le concept des vacances idéales varie en fonction des âges. GETTY IMAGES

Les enfants viennent de plonger à pieds joints dans les grandes vacances, et ça tombe bien, car c’est justement ce qu’ils attendent le plus au monde. Une enquête réalisée par Fnac Éveil et Jeux révèle en effet que sur le podium des choses qui les font rêver et saliver, passer de super vacances figurait en première place.