Tourisme entre filles – C’est quoi, la Suisse au féminin? Suisse Tourisme lance l’opération «100% Women» et encourage les femmes à aller toujours plus haut. Thérèse Courvoisier

Se transformer en cow-girls dans les Alpes. Pourquoi pas? Suisse Tourisme

Il est révolu, le temps où les sorties entre filles se limitaient à la terrasse d’un restaurant, à une virée shopping ou à buller dans un spa. Avec ses copines, on irait jusqu’au bout du monde, non? Et si on commençait déjà par explorer la Suisse, de long en large et surtout de bas et haut? C’est ce que Suisse Tourisme nous invite à faire avec sa nouvelle offre «100% Women», lancée en cette Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.

Balade et yoga en pleine nature entre filles. De quoi respirer librement. Suisse Tourisme

Avec mes copines, j'aime plutôt Partager un verre ou un repas, vive la loi du moindre effort! Sortir de ma zone de confort et découvrir de nouvelles choses, vive l'aventure dans la nature! Prendre soin de nous, que ce soit au spa ou au yoga, vive la zen attitude!

L’offre 100% Women se décline aussi dans les villes et musées. Suisse Tourisme

Il s’agit en fait de deux opérations en une. La première propose tout un catalogue d’offres faites par les femmes pour les femmes. C’est plus de 230 propositions de sorties au féminin – évidemment également ouvertes aux messieurs, cela va sans dire – qui englobent aussi bien des initiations aux sports les plus divers que des visites de villes, de la gastronomie ou du bien-être. Alors on prend sa pagaie pour s’essayer au kayak, on saute sur un cheval, on pique-nique dans un vignoble ou on se décide pour une visite théâtrale d’Altdorf.

Quarante-huit sommets à gravir

La guide Caro North emmène une cordée exclusivement féminine à la conquête du Breithorn. Et si on les suivait? Suisse Tourisme

La seconde, en collaboration avec le Club alpin suisse, l’Association suisse des guides de montagne et Mammut, se présente sous forme de défi: le «100% Women Peak Challenge» encourage les femmes à s’unir pour gravir des sommets – une façon d’atteindre et de faire exploser métaphoriquement le tristement célèbre plafond de verre au niveau de la métaphore. L’idée? Créer des cordées exclusivement féminines et dompter un ou plusieurs des 48 sommets suisses de plus de 4000 mètres d’ici au 8 septembre prochain.

Alors on se laisse inspirer par des pionnières comme Lucy Walker, première femme a avoir dompté le Cervin, et les incroyables Suissesses qui ont lutté pour obtenir le droit de vote il y a cinquante ans et on ose se surpasser!