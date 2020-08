Qu’avez-vous vu au Svalbard cet été?

Cela se ressent au niveau de la navigation. Normalement la glace bouge et il faut constamment mettre son bateau en position de sécurité dans cette région et regarder autour de soi. Cette année, c’est la première fois que nous avons pu faire le tour complet de l’archipel sans être piégés par la glace. Dans la baie de Monaco, au nord de l’archipel, on n’a jamais vu autant de glace tomber dans l’eau. Les rivières qui sortaient des glaciers étaient pleines. Pour nous qui observons la route, nous sommes conscients de ces changements chaque année.