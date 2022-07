Football – C’est officiel, Roggerio Nyakossi quitte Servette pour l’OM Attendu depuis plusieurs jours, le transfert du jeune défenseur servettien sur la Canebière a été officialisé par les deux clubs.

Roggerio Nyakossi n’aura disputé que 152 minutes avec l’équipe première du Servette FC, réparties en 6 matches. Eric Lafargue

Cette fois, c’est fait: Roggerio Nyakossi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Le grand (1,94 m) et prometteur (18 ans) défenseur central, suivi par plusieurs clubs européens, quitte donc le Servette FC où il a effectué sa formation et avec qui il était lié pour encore une saison. Le transfert, attendu depuis plusieurs jours, a été officialisé ce mardi par les deux institutions sans que le montant ne soit précisé. La durée du contrat n’a pas non été révélée mais, selon nos sources, le Genevois se serait engagé pour quatre ou cinq ans.

Dans un premier temps, il devrait fourbir ses armes avec l’équipe réserve de l’OM. Il y retrouvera Esey Gebreyesus (18 ans), l’ailier zurichois arrivé de Grasshopper en février 2021 et coéquipier de Nyakossi en équipe de Suisse M19.

Ce dernier a paraphé son premier contrat professionnel avec Servette en novembre 2020 et a effectué ses débuts chez les «grands» le 8 août dernier, à Bâle, en Super League. Depuis, il n’est apparu qu’à cinq reprises, pour une seule titularisation. Il quitte les Grenat après avoir disputé, au total, seulement 152 minutes de jeu en équipe première.

À Marseille, Roggerio Nyakossi devra composer avec une féroce concurrence. Même si le nouvel entraîneur, le Croate Igor Tudor, prône un système à trois défenseurs, l’effectif olympien est déjà bien fourni: les recrues Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba sont venues s’ajouter à une arrière-garde déjà composée de Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi, Luan Peres et Alvaro Gonzalez.

BCH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.