Élections fédérales à Genève – C’est officiel! Mauro Poggia se lance dans la course aux États L’assemblée des délégués du MCG a soutenu à l’unanimité la candidature de l’ancien conseiller d’État aux élections fédérales de cet automne. Rachad Armanios

Mauro Poggia. LAURENT GUIRAUD

La candidature de Mauro Poggia au Conseil des États était un secret de Polichinelle, elle est maintenant confirmée. Mercredi soir, les délégués du Mouvement citoyens genevois (MCG) ont soutenu à l’unanimité sa candidature aux élections fédérales de cet automne.

«Après dix années au gouvernement genevois, dont la dernière en qualité de président, avec la charge de départements de taille exceptionnelle, de surcroît en périodes de crises sanitaire et institutionnelle, Mauro Poggia saura mieux que quiconque représenter notre canton à Berne, selon un communiqué du MCG. Cela d’autant plus à l’heure où des réformes importantes de notre système d’assurance maladie s’imposent pour maîtriser la hausse des coûts et garantir des prestations de qualité pour tous.»

L’assemblée des délégués a aussi validé la liste des candidats au Conseil national. Les noms seront communiqués lors de son prochain dépôt, ajoute le communiqué.

