Hockey sur glace – C’est officiel, Linus Omark quitte Genève-Servette Genève-Servette et Luleå HF ont trouvé un accord pour libérer Linus Omark de son contrat avec les Aigles. L’attaquant suédois de 36 ans retrouvera son club formateur en Suède. Cyrill Pasche

Linus Omark retourne en Suède pour des raisons familiales. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Son départ de Genève était dans l’air. La confirmation est tombée jeudi en fin de matinée: Linus Omark ne portera plus le maillot des Aigles et retournera en Suède la saison prochaine. Des raisons d’ordre familiales ont motivé l’attaquant de 36 ans à rejoindre son club formateur de Luleå dans le championnat de SHL en Suède. Les deux organisations ont trouvé un accord pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat avec les Aigles.

Linus Omark, associé à son grand ami Teemu Hartikainen, a remporté le premier titre en club de sa carrière avec Genève-Servette. L’attaquant suédois a aussi terminé deuxième compteur de la saison régulière avec 56 points en 52 matches. Il a ensuite ajouté 12 points supplémentaires en 18 matches de play-off.

Teemu Hartikainen et Linus Omark (à droite) ont gagné le titre de champion de Suisse avec Genève-Servette. KEYSTONE/Martial Trezzini

«Partir pour des raisons familiales n’a pas été une décision facile compte tenu de tout ce que j’ai pu vivre ici à Genève, a expliqué Omark via un communiqué publié sur le site internet de Genève-Servette. Je suis vraiment heureux que ça se termine avec un titre dont on se souviendra tous jusqu’à la fin notre vie. J’espère que ce titre en appellera d’autres, car Genève-Servette le mérite. Je voulais remercier l’organisation, mes coéquipiers, tout le staff et surtout tous les supporters pour cette magnifique saison. Ma famille et moi avons été extrêmement bien accueillis et nous n’oublierons jamais ça.»

Comportement toujours exemplaire

De son côté, le directeur sportif Marc Gautschi, qui devra désormais compenser les départs de Henrik Tömmernes (Frölunda, Suède) et de Omark, comprend la décision du joueur malgré un contrat encore valable à Genève. «Sur le plan sportif, le départ de Linus est sans aucun doute une perte, mais nous avons tout de même accepté son souhait de le laisser rentrer chez lui, explique Gautschi dans un communiqué du club genevois. Nous avons, en tant que club une responsabilité sociale envers nos joueurs. Linus s'est toujours comporté de manière exemplaire et nous gardons de lui le souvenir d'un grand artiste et compétiteur. Cette fin est d’autant plus belle que nous nous séparons sur un titre historique pour le Club, mais aussi pour lui.»

