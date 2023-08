Football – C’est officiel, Jérôme Onguéné débarque au Servette FC Le défenseur central camerounais de 25 ans est prêté aux Grenat, pour une saison, par l’Eintracht Francfort. Ruben Steiger

Jérôme Onguéné a été présenté vendredi par le Servette FC. Servette FC

La rumeur était dans l’air depuis mardi soir, c’est désormais officiel. Le Servette FC a annoncé vendredi l’arrivée du défenseur central Jérôme Onguéné. L’international camerounais de 25 ans est prêté pour une saison par l’Eintracht Francfort.

Privé de terrain depuis mars 2022 à la suite de plusieurs blessures, l’arrière, qui a participé la Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec les Lions Indomptables, cherchera à se relancer chez les Grenat. Jérôme Onguéné a, durant sa carrière, évolué pour le FC Sochaux, Genoa et le Red Bull Salzbourg. Il a notamment disputé trois fois la Ligue des champions avec les Autrichiens.

Sa présence et son expérience feront le plus grand bien aux Genevois engagés sur la scène continentale et fortement touchés par les blessures.

