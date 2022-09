Funérailles royales – «C’est l’occasion d’exprimer notre fierté d’être anglais» Des centaines de milliers de Britanniques se sont réunis à Londres pour rendre un hommage émouvant et joyeux à la reine Elizabeth II. Tristan de Bourbon - Londres

Des Britanniques suivent les funérailles de la reine sur des écrans dans Hyde Park. Instant de recueillement lors de la cérémonie religieuse à l’abbaye de Westminster. Londres, 19 septembre 2022. AP Photo/Lewis Joly

Il est un peu plus de 7 h. Martha, 52 ans, ouvre un œil. Avec sa meilleure amie Jane et l’une de ses filles, elle a passé la nuit sur un tapis de sol posé au pied de la barrière installée tout le long du Mall, l’avenue qui relie le palais de Buckingham à Trafalgar Square. «Nous nous sommes relayées pour dormir toutes les trois un petit peu», raconte-t-elle en essuyant son long et poussiéreux manteau noir. «L’ambiance était très conviviale: nous avons échangé toute la nuit avec de nombreuses personnes. Et nous avons eu de la chance: il n’a pas plu et il n’a pas fait trop froid.»