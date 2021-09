Lettre du jour – C’est le vaccin qui libère Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 2 septembre

«C’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui affranchit.» Cette célèbre citation parfois attribuée faussement à Rousseau s’applique bien à la situation vaccinale actuelle. (Elle est d’un prêtre dominicain du XIXe siècle, Henri Lacordaire).

La liberté qui opprime, c’est la sacro-sainte liberté individuelle revendiquée par les opposants au vaccin, celle qui oblige les autorités à maintenir des mesures contraignantes complexes, souvent peu compréhensibles, parfois contradictoires et toujours contestées. C’est cette fausse liberté qui enferme tout le monde dans une crise sanitaire pénible dont on ne voit pas la fin.

La loi qui libère, ce serait la vaccination généralisée, qui seule permettrait d’obtenir rapidement une immunité collective. Le coronavirus a fait largement assez de morts, de malades chroniques, de dégâts psychologiques (surtout aux jeunes), économiques et sociaux, pour que l’on aille rapidement vers la vaccination obligatoire. Du moins s’il ne tenait qu’à des considérations sanitaires. Croit-on sérieusement que l’on va convaincre les 40% de la population non encore vaccinés par la seule persuasion?

Par cette mesure, tout le monde serait à égalité, toute discrimination éliminée. De surcroît, les vaccino-sceptiques (ceux qui ne sont pas foncièrement antivaccins) n’auraient plus à vivre les affres de l’hésitation.

Résumons: le choix de ne pas être vacciné est le contraire d’une liberté; c’est un enfermement. À l’inverse, c’est le vaccin qui libère, puisque c’est le seul moyen efficace connu actuellement de mettre fin pour de bon à la pandémie. Et pour terminer, me permet-on cette question: pourquoi le taux de vaccination est-il de 90% au Royaume-Uni, 70% au Danemark, 63% en France et 51% en Suisse?

Dr Alain Rouget, médecin généraliste

