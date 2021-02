Face à la propagation du variant anglais, plus contagieux, les mises en quarantaine de classes vont augmenter. En début de semaine, c’était une classe à Perly qui a dû fermer temporairement. Retour sur cette procédure avec Aglaé Tardin, médecin cantonale de Genève.

Le variant anglais a été identifié à l’école primaire de Perly. Combien de cas ont été détectés?

Nous n’entrons pas dans les détails. Mais une classe de Perly a bien été mise en quarantaine car une flambée de cas s’est propagée rapidement, impliquant des élèves et des enseignants. Nous nous attendons à ce que ces situations soient désormais plus fréquentes et c’est «le prix à payer» pour permettre aux écoles de rester ouvertes. On cible le mieux possible les mesures dans le temps et l’espace.